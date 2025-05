Vicario | Che bello giocarmi la Supercoppa a Udine; Inter o PSG? Ecco per chi farò il tifo

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ha espresso la sua emozione per la Supercoppa Europea che si giocherà a Udine, la sua città d’origine. Con il cuore diviso tra l’Inter e il PSG, Vicario rappresenta non solo un talento in ascesa, ma anche il legame profondo tra sport e identità locale. In un'epoca in cui i confini tra club e terra natale si fanno sempre più sfumati, il suo orgoglio è un richiamo all’emozione del calcio europeo. Chi

Le parole di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, premiato nella sua Udine, città dove giocherà la Supercoppa Europea Guglielmo Vicario è stato premiato oggi a Udine con il Sigillo della Città, ricevuto dal primo cittadino friulano Alberto Felice De Toni dopo la vittoria dell’Europa League ottenuta con il Tottenham. Di seguito le sue parole, riportate . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vicario: «Che bello giocarmi la Supercoppa a Udine; Inter o PSG? Ecco per chi farò il tifo»

Vicario in Comune: "Giocarmi la Supercoppa a Udine mi lascia a bocca aperta"

Guglielmo Vicario, il talentuoso portiere del nostro calcio, ha recentemente rappresentato il Comune di Udine per celebrare la vittoria in Europa League contro il Manchester United.

Cerca Video su questo argomento: Vicario Bello Giocarmi Supercoppa Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Vicario in Comune: "Giocarmi la Supercoppa a Udine mi lascia a bocca aperta"

Come scrive udinetoday.it: Il neo campione d'Europa con la maglia del Tottenham è stato ricevuto dal sindaco per festeggiare lo storico traguardo ...

Vicario sulla Supercoppa:"Un cerchio che si chiude a casa;porterei Son a vedere il Fontanafredda"

Si legge su msn.com: Tra gli eroi che hanno riportato il trofeo dell'Europa League in casa degli Spurs, c'è un po' di Friuli - Venezia Giulia. Si tratta del portiere Guglielmo Vicario, nato e cresciuto a Udine e che propr ...