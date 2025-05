Vibo Valentia 2 giugno 2025 | Concerto per la Festa della Repubblica nel suggestivo Chiostro dell’ex Collegio dei Gesuiti

Il 2 giugno 2025, il Chiostro dell'ex Collegio dei Gesuiti a Vibo Valentia si trasformerà in un palcoscenico incantevole per celebrare la Festa della Repubblica. Un concerto all'aperto, parte della Stagione Concertistica Musicale 2025, promette di unire la bellezza della musica alla storia del nostro paese. Non perdere l'occasione di vivere un momento unico, dove cultura e tradizione si intrecciano in modo straordinario!

Lunedì 2 giugno 2025, alle ore 18:00, il Chiostro dell’ex Collegio dei Gesuiti di Vibo Valentia ospiterà un emozionante concerto all’aperto, organizzato nell’ambito della Stagione Concertistica Musicale 2025 promossa dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” in collaborazione con Ama Calabria. L’evento, inserito nella Cerimonia celebrativa dell’Anniversario della Proclamazione della Repubblica, vedrà la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio. Protagonista sarà l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, composta da 35 giovani musicisti, diretti dal M° Ferruccio Messinese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia, 2 giugno 2025: Concerto per la Festa della Repubblica nel suggestivo Chiostro dell’ex Collegio dei Gesuiti

