Viareggio sconfitto dal Napoli nella poule Scudetto di Serie A

Il Napoli conquista un'importante vittoria nella poule scudetto, battendo il Viareggio con un punteggio di 4-3. Un match avvincente che mette in luce non solo il talento dei giovani atleti, ma anche la crescente competitività del calcio giovanile in Italia. Nel contesto di una stagione calcistica ricca di emozioni, questa partita dimostra come ogni incontro possa riservare sorprese e momenti indimenticabili. Chi sarà il prossimo a brillare?

viareggio 3 napoli 4 VIAREGGIO: Carpita, Jordan, Genovali, Eudin, Remedi, Rombi, Santini, Sassari, Belluomini, Moretti, Gean Pietro. All. Corosiniti. NAPOLI: Paterini, Antonio, D’Ascia, Be Martins, Léo Martins, Sciacca, Alla, Giusti, Perotti, Scarparo. All. Palma. Arbitri: Innaurato di Lanciano, Longo di Paola. Reti: 5’ pt Antonio (N), 11’ pt Remedi rig. (V), 10’ st Alla (N), 10’ st Léo Martins (N), 12’ st Eudin (V), 7’ tt Genovali (V), 12’ tt Léo Martins (N) Note: parziali: 1-1, 2-3. ALGHERO – La stagione della Farmaè Viareggio si apre con una cocente e immeritata sconfitta, rimediata in extremis: a 25 secondi dal termine, infatti, l’ex Léo Martins segna la rete che regala il successo al Napoli (4-3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Viareggio sconfitto dal Napoli nella poule Scudetto di Serie A

