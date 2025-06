Viali e piazzole di sosta valgono per il conteggio della produzione dei rifiuti | campeggio condannato a pagare

Un campeggio dell'Umbria si trova a fronteggiare un'importante condanna per il pagamento della Tari, che include anche i viali d'accesso e le piazzole di sosta. Questa sentenza riaccende il dibattito sulla tassazione dei rifiuti nelle strutture turistiche, un tema sempre più attuale nel contesto di una ripresa del settore dopo la pandemia. Come influirà questa decisione sull'economia locale? Scopriamo insieme le implicazioni di questa controversa questione!

Sono sottoposti al pagamenti della Tari anche i viali di accesso alla struttura e le piazzole per la sosta delle auto in campeggio. Scatta così il ricorso alla corte di giustizia tributaria dell'Umbria contro l'avviso di pagamento di oltre 100mila euro di Tari per la struttura ricettiva.

Un campeggio dell'Umbria si trova al centro di una controversia che illumina un tema caldo: la gestione dei rifiuti e le tasse ad essi connesse.

