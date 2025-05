Viale Aldo Moro | la pista ciclabile sparirà nuovo percorso da La Rosa a via Spalato

Brindisi cambia volto: la pista ciclabile di viale Aldo Moro lascia il posto a un nuovo percorso che collegherà rione La Rosa a piazzale Spalato. Questa mossa non è solo una semplice riorganizzazione, ma si inserisce in un trend sempre più forte delle città italiane verso una mobilità sostenibile. Un’opportunità per riflettere su come migliorare spazi urbani e incentivare l’uso della bici. Sarà un cambiamento positivo? Scopriamolo insieme!

BRINDISI – Adesso è ufficiale. La pista ciclabile in viale Aldo Moro sarà smantellata. Il progetto sarà trasferito in un'altra zona della città, lungo un percorso che andrà dal rione La Rosa a piazzale Spalato. La decisione è stata presa in modo definitivo, tramite una delibera di giunta.

"La pista ciclabile in viale Aldo Moro sarà rimossa": la delibera presto in giunta

L'amministrazione comunale di Brindisi ha deciso di rimuovere la pista ciclabile di viale Aldo Moro, confermando la linea già annunciata lo scorso ottobre.

Lo riporta brindisireport.it: L'annuncio dell'assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo, nel corso della commissione consiliare che si è svolta ieri. Le corsie saranno più ampie di prima ...

