Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2025 ore 19 | 40

Roma è nuovamente nel caos: la Pontina, arteria fondamentale per il traffico regionale, è chiusa a causa di un incidente. Code chilometriche si registrano da Castel Romano a Spinaceto, mentre dall'altra parte della carreggiata si segnala un altro sinistro in via di risoluzione. Questo episodio non fa che evidenziare l'urgenza di investire in infrastrutture più sicure e moderne, un tema sempre più attuale nel dibattito sulla mobilità sostenibile nell'area metropolitana.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio apriamo subito con la Pontina chiusa per incidente al chilometro di 800 sta provocando quadri da Castel Romano a Spinaceto in direzione raccordo anulare in corsia opposta un altro incidente in via di risoluzione la casa di traffico da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina possiamo ci sulla capisse Dove troviamo code per incidente da via Settevene Palo a via umiltà in direzione Vigne Nuove sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro sull'Aurelia un incidente avvenuto precedentemente sta provocando coda altezza Torrimpietra direzione Civitavecchia sul Raccordo Anulare in interna rallentamenti tra diramazione Roma sud e Ardeatina da Gaia Marina mai chiesto un po' mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2025 ore 19:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

