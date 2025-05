Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2025 ore 18 | 10

Roma, il traffico è sempre una sfida! Oggi, un incidente sull'Aurelia complica la viabilità verso Civitavecchia, mentre sulla Pontina la situazione si fa critica da Spinaceto a Castel di Decima. Questi eventi non sono isolati: la mobilità urbana sta diventando un tema centrale nel dibattito sulla sostenibilità e la qualità della vita. Rimanere aggiornati è fondamentale per orientarsi in questa giungla metropolitana!

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sull'Aurelia altezza Torrimpietra direzione Civitavecchia possiamo ci sulla Pontina dopo un altro incidente la causa di traffico da Spinaceto a Castel di Decima in direzione Latina per il trasporto pubblico chiusa Stasera dalle ore 22 la stazione Circo Massimo della metro B per il concerto di liberato utilizzare In alternativa le stazioni di piramide e Colosseo in chiusura degli eventi o se si prepara la competizione della Coppa del Mondo di una settimana di adrenalina pura dal primo al 8 giugno Nella Ball più Iconica d'Italia tra evoluzioni spettacolari musica cultura urbana e mare ci saranno modifiche alla viabilità e Sara deviata la linea bus l'elenco completo delle strade interessate saranno consultabili all'interno del nostro portale o sulla nostra app di Astral infomobilità da Gaia Ma arrivano mai chi è Astral infomobilità è tutto grazie per la al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2025 ore 18:10

