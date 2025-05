Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2025 ore 16 | 25

Il traffico della Roma-Lazio continua a far discutere. Oggi, sulla Cassia Bis e la Pontina, incidenti rallentano notevolmente la viabilità, confermando un trend preoccupante in un'era in cui la mobilità intelligente è più che mai necessaria. Con l'aumento delle auto in circolazione, è fondamentale trovare soluzioni innovative per migliorare la situazione. Rimanete aggiornati e scoprite come possiamo affrontare insieme questa sfida della modernità!

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla Cassia bis Siete in coda per incidente tra Santa Cornelia e via della Giustiniana 20 raccordo anulare possiamo ci sulla Pontina dopo un altro incidente la causa di traffico da Spinaceto a Castel di Decima in direzione Latina sulla sp1 Cimina un incidente avvenuto che ci sta ascoltando rallentamenti altezza località San Rocco verso Viterbo si transita a senso unico alternato sull'Aurelia rallentamenti tra Torre in Pietra e Marina di San Nicola direzione Civitavecchia via Cristoforo Colombo code per traffico da Vitinia malafede verso Ostia da Gaia Marina ma mai chi è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

