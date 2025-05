Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2025 ore 13 | 25

Oggi l'Aurelia si presenta con rallentamenti e code, un classico delle strade romane. Mentre il traffico si intensifica, riflettiamo sull'importanza di una mobilità sostenibile. Con la crescita del turismo nella regione, è fondamentale investire in soluzioni che alleggeriscano il carico sulle strade. La tua scelta di mezzi alternativi può fare la differenza. Rimanere informati è il primo passo per viaggiare meglio!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sull'Aurelia rallentamenti tra via di Casal Lumbroso e via dell'arrone e code tra Torre in Pietra e Marina di San Nicola verso Civitavecchia nella stessa direzione code sulla A12 Roma Tarquinia per traffico intenso tra Maccarese Torrimpietra sulla raccordo anulare in esterna code per traffico intenso tra Aurelia Roma Fiumicino così come sulla Pontina con le tratti tra raccordo anulare Castel di Decima verso Latina sulla 24 nel tratto code tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima infine sulla Appia code Transformer Marina di Minturno in entrambi i sensi di marcia ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio