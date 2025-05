Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2025 ore 12 | 25

Sulla viabilità di Roma, le sfide continuano a crescere. Oggi, Viale dei Romagnoli è chiuso a causa di un incidente, mentre sull'Aurelia si registrano code significative. Questo scenario riflette un trend di traffico in aumento, complicato da eventi straordinari. La buona notizia? Con un po' di pazienza e pianificazione, possiamo affrontare insieme queste difficoltà e rendere i nostri spostamenti più fluidi! Restate aggiornati!

Prato chiuso su Viale dei Romagnoli da via Giuseppe Fiorelli a via del Collettore Primario a causa di un incidente verso Ostia ci spostiamo sull'Aurelia Dove troviamo code causate da un incidente tra via di Casal Lumbroso e la grotta verso Civitavecchia è sempre in direzione Civitavecchia Ci sono code sulla A12 Roma Tarquinia altezza Torre in Pietra sulla A1 diramazione Roma nord rallentamenti alla barriera Roma nord sulla A1 Firenze Roma sul Raccordo Anulare in interna code per un incidente tra Selva Candida e Cassia in esterna code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Pontina e tra Appia diramazione Roma Sud sulla Pontina code tra raccordo anulare Castel di Decima verso Latina sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e tangenziale verso quest'ultima e rallentamenti tratteggiate torcervara Pursuit raccordo anulare sulla Appia code tra Formia e Marina di Minturno in entrambi i sensi di marcia