Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2025 ore 10 | 25

Sei in viaggio verso Roma? Attenzione: la viabilità presenta già qualche intoppo! Sulla A1, un mezzo pesante in avaria causa chilometri di coda tra Orvieto e Attigliano. E non è finita qui: anche sulla A12, il traffico intenso rallenta il percorso verso Civitavecchia. Con l’estate alle porte e le vacanze che si avvicinano, organizza il tuo viaggio con saggezza per evitare sorprese. Buon viaggio!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma causa mezzo pesante in avaria in km di coda tra Orvieto e Attigliano verso la capitale e sulla A12 Roma Tarquinia code per traffico intenso altezza Torrimpietra verso Civitavecchia arriviamo a Roma sul Raccordo Anulare dove interna Ci sono code per incidente tra Selva Candida e Cassia mentre in esterna solo code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Pontina e tra Appia e diramazione Roma Sud sulla Pontina rallentamenti tra raccordo anulare Castel di Decima verso Latina passiamo ai cantieri sulla roma-fiumicino da oggi fino a domani primo giugno sul tratto comunale dell'autostrada in fascia oraria 7 a 16:30 sarà istituita una riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione Infine per il trasporto pubblico sulla metro C a Roma servizio rallentato tra pantano e Sangiovanni entrambe le direzioni

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25

