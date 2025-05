Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2025 ore 09 | 40

Rimanere aggiornati sulla viabilità è fondamentale, soprattutto con l’aumento del traffico nelle città. Oggi, Roma e il Lazio stanno affrontando rallentamenti significativi, in particolare lungo la Roma-Fiumicino e la Nomentana bis. Questi eventi ci ricordano quanto sia cruciale pianificare i nostri spostamenti. Sfruttate le app di navigazione per evitare ingorghi e ottimizzare i vostri tragitti. La mobilità intelligente è il futuro!

da segnalare Comunque due incidenti sulla 91 Roma Fiumicino con rallentamenti tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana e su via Nomentana bis con cuore altezza via Monte Bianco direzione via Nomentana e passiamo ai cantieri sulla roma-fiumicino da oggi e fino a domani primo giugno sul tratto comunale dell'autostrada in fascia oraria 730 16:30 sarà istituita una riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione Infine per il trasporto pubblico chiusura stasera dalle 22 della Stazione Circo Massimo della metro B per il concerto di liberato utilizzare in alternativa alle stazioni di piramide Colosseo