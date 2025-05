Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2025 ore 09 | 10

Buone notizie per chi viaggia nel Lazio! La viabilità è fluida sul Raccordo Anulare e sulle principali arterie. Tuttavia, attenzione ai rallentamenti sulla Aurelia in direzione Civitavecchia, dovuti a eventi in corso. Questo scenario si inserisce nel trend di un’estate sempre più ricca di eventi in regione, che attira turisti e residenti. Pianificate il vostro viaggio per non perdere nulla di queste esperienze uniche!

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione è regolare sul Raccordo Anulare sulle principali strade e autostrade della Regione unica eccezione i rallentamenti sulla Aurelia Santa Marinella altezza via degli Etruschi direzione Civitavecchia per gli eventi tutto pronto a Viterbo weekend imperdibile con L'euforia Fest le vie del centro storico saranno animate da creatività e divertimento con esposizioni artistiche musica dal vivo e stand per lo shopping nelle giornate di oggi e domani previsti divieti di transito e sosta in via Cavour via Roma Piazza delle Erbe vie limitrofe in fascia oraria 1220 assieme cantieri sulla Roma Fiumicino da oggi e fino a domani su tratto comunale dell'autostrada in fasce orarie 730 10:30 sarà istituita una riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione Infine per il trasporto pubblico chiusa Stasera dalle ore 22 a Roma a stazione Circo Massimo della metro B il concerto di liberato utilizzare in alternativa alle stazioni di piramide Colosseo ed è tutto da Federico A scanner per l'infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della Regione Lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

