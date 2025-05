Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2025 ore 07 | 25

Viabilità Roma e Lazio: il weekend si accende a Viterbo! Con il Raccordo Anulare e le principali arterie trafficate, è il momento perfetto per un'escursione. La città sarà protagonista con eventi coinvolgenti e feste che animano il centro storico. Scopri una tradizione che riscopre l'artigianato locale e la cultura popolare. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza unica nel cuore del Lazio!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è sul Raccordo Anulare sulle principali strade e autostrade della nostra regione per gli eventi tutto pronto a Viterbo per un weekend imperdibile con le fuori a feste le vie del centro storico saranno animate da creatività e divertimento con esposizioni artistiche musica dal vivo esterna per lo shopping e le giornate di oggi e domani previsti il divieto di transito e sosta in via Cavour Roma Piazza delle Erbe e limitrofe in fascia oraria 1220 e passiamo ai cantieri sulla Roma Fiumicino da oggi e fino a domani primo giugno sul tratto comunale dell'autostrada in fascia oraria 73630 sarà istituita una riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione prestare attenzione alla segnaletica sul posto ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio