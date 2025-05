Viabilità in via Fiorentina | cosa è cambiato Percorsi alternativi e divieti tutte le info

Dal 26 maggio, la viabilità in via Fiorentina cambia volto! I lavori per il nuovo snodo viario portano con sé percorsi alternativi e divieti da rispettare. Questo progetto non solo migliorerà la circolazione, ma si inserisce in un trend più ampio di modernizzazione delle infrastrutture urbane. Scopri tutti i dettagli: aggiornati sulle modifiche per evitare inconvenienti e muoverti con facilità nella tua città!

Sono in vigore dal 26 maggio le modifiche alla viabilità in via Fiorentina e nelle zone limitrofe, a causa dell'avanzamento dei lavori per la realizzazione dello snodo viario via Fiorentina – tangenziale urbana. Una riorganizzazione che rimarrà attiva fino al completamente della prima fase degli.

Rotatoria di via Fiorentina, cantiere al via: progetto, durata dei lavori e cambiamenti della viabilità

Il tanto atteso cantiere per la realizzazione della rotatoria di via Fiorentina avrà inizio a maggio 2025.

