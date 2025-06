Via Zarotto come cambia la viabilità | le deviazioni

Attenzione! A partire dal 1° giugno 2025, Via Zarotto si fermerà: un’importante manifestazione porterà a cambiamenti nella viabilità e alle deviazioni delle linee di trasporto pubblico. Questo evento non solo impatterà gli spostamenti locali, ma riflette un trend crescente di mobilitazione sociale che sta prendendo piede in molte città italiane. Rimanete aggiornati per scoprire come questi cambiamenti influenzeranno la vostra quotidianità!

Si comunica che, a seguito di manifestazione che comporterà l’istituzione del divieto di circolazione in un tratto di Via Zarotto, dall’inizio del servizio diurno e fino alle ore 22,00 di domenica 1 giugno 2025, le linee di trasporto pubblico interessate subiranno le modifiche di percorso di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Via Zarotto, come cambia la viabilità: le deviazioni

Scopri altri approfondimenti

Oltredanza in via d’Azeglio e Via Zarotto in festa: come cambia la viabilità

Oggi, domenica 1° giugno, le strade di Bologna si trasformano in un palcoscenico vibrante con “Oltredanza” e “Via Zarotto in festa”.

Cerca Video su questo argomento: Via Zarotto Cambia Viabilità Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oltredanza in via d’Azeglio e Via Zarotto in festa: come cambia la viabilità; Modifiche alla viabilità per l’incontro di calcio femminile “Italia – Svezia” del 30 maggio 2025; Fossa Parmigiana, interventi della Bonifica Parmense per la sicurezza del territorio; Oltredanza in via d’Azeglio e Via Zarotto in festa | come cambia la viabilità. 🔗Su questo argomento da altre fonti