Via Zarotti come cambia la viabilità | le deviazioni

Il futuro della mobilità urbana è in continua evoluzione e, con le nuove deviazioni in Via Zarotti, si apre un'opportunità per ripensare il nostro modo di muoverci. A partire da domenica 1 giugno 2025, i mezzi pubblici subiranno modifiche significative. Questo cambiamento non solo influenzerà la viabilità, ma potrebbe anche incentivare l'uso di modalità di trasporto alternative. Rimanete aggiornati per scoprire come adattarvi a queste novità!

Si comunica che, a seguito di manifestazione che comporterà l’istituzione del divieto di circolazione in un tratto di Via Zarotto, dall’inizio del servizio diurno e fino alle ore 22,00 di domenica 1 giugno 2025, le linee di trasporto pubblico interessate subiranno le modifiche di percorso di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Via Zarotti, come cambia la viabilità: le deviazioni