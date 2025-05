Via Pozzo di Varano cambia volto Da mulattiera a strada simbolo Un investimento da 13 milioni

Via Pozzo di Varano si prepara a rinascere! Con un investimento da 13 milioni di euro, questo antico percorso diventa una moderna arteria, simbolo di rinnovamento e progresso nella nostra comunità. I lavori, che inizieranno il 3 giugno e dureranno 300 giorni, promettono di migliorare la qualità della vita locale. Un passo importante verso un futuro sostenibile, in linea con il crescente impegno per infrastrutture più efficienti e sicure. Non perdere l’evoluzione di questo progetto!

La strada vicinale di via Pozzo a Varano sarà completamente rifatta grazie a un intervento di Viva Servizi. Comincerà il 3 giugno e durerà trecento giorni, ieri la consegna dei lavori all’impresa, per un importo complessivo di oltre 1,3 milioni di euro. La condotta idrica che alimenta il serbatoio di Varano negli ultimi anni aveva causato numerosi disservizi ai residenti della zona. La tubazione ha subito nel tempo varie modifiche e sostituzioni, con l’impiego di materiali diversi. Viva Servizi ha dunque ritenuto importante valutare la sostituzione della condotta con benefici in termini di minor dispendio idrico e miglioramento della qualità delle acque destinate ai cittadini di Varano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Pozzo di Varano cambia volto. Da mulattiera a strada simbolo. Un investimento da 1,3 milioni

