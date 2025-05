Via Nova è riaperta Il cantiere è stato chiuso dopo due anni e otto mesi

La riapertura della Via Nova a Colle segna un traguardo atteso per la sicurezza e la mobilità cittadina. Dopo due anni e otto mesi di lavori, i cittadini possono finalmente tornare a percorrere questa importante arteria. Un passo fondamentale in un periodo in cui le città investono sempre di più nella riqualificazione delle infrastrutture. Riscopriremo così il valore delle strade sicure e ben curate. La viabilità è un diritto!

Riapertura della Via Nova a Colle dopo due anni ed otto mesi. Un passo decisivo per la sicurezza e la viabilità urbana. Lo aveva già annunciato il nostro quotidiano tre giorni fa. Ora, è realtà. L'annuncio è stato dato dal vice sindaco Marco Speranza. "I lavori di asfaltatura della Via Nova sono terminati: la strada è ora completamente riaperta al traffico – afferma il vice sindaco –. la segnaletica orizzontale non è ancora presente, invitiamo pertanto tutti gli automobilisti alla massima prudenza. I lavori di rifinitura saranno completati la prossima settimana". Dopo mesi di lavori intensi e disagi per la cittadinanza, la Via Nova di Colle, arteria fondamentale che collega Colle Alta a Colle Bassa, è finalmente riaperta al traffico.

Un respiro di sollievo per i residenti dopo i lunghi lavori iniziati nel 2022. Un importante cedimento strutturale metteva a rischio la circolazione.

