Via lo smartphone per punizione e l' adolescente finisce in ospedale in crisi di astinenza

Un adolescente finisce in ospedale per crisi d'astinenza da smartphone, un episodio che mette in luce un fenomeno preoccupante: la dipendenza digitale. L'esperto sottolinea come il telefono possa agire come alcol o droghe, rivelando l'impatto profondo della tecnologia sulla salute mentale dei giovani. Questo caso è un campanello d'allarme che ci invita a riflettere sull'importanza di un uso consapevole dei dispositivi, prima che sia troppo tardi.

Arrivato in pronto soccorso con una crisi d'astinenza in atto, il ragazzino è stato trattato con ansiolitici. Le parole dell'esperto: "Lo smartphone come alcol e stupefacenti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Via lo smartphone per punizione e l'adolescente finisce in ospedale in crisi di astinenza

Dal gioco all’alcol, dal cibo agli smartphone, quando una dipendenza manda in crisi la vita di un adolescente

L'incontro “La potenza dello sport, la scelta di dire no”, promosso dal Comitato Italiano Sport contro la Droga, affronta le sfide delle dipendenze tra gli adolescenti.

Cerca Video su questo argomento: Via Smartphone Punizione Adolescente Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via lo smartphone per punizione e l'adolescente finisce in ospedale in crisi di astinenza

Come scrive msn.com: Arrivato in pronto soccorso con una crisi d'astinenza in atto, il ragazzino è stato trattato con ansiolitici. Le parole dell'esperto: "Lo smartphone come alcol e stupefacenti" ...

L'adolescente disobbedisce ai genitori, la punizione social è crudele ma geniale

Si legge su corriereadriatico.it: Larry Sumpter e Tawyna Ford, che vivono in Texas, avevano quindi escogitato due modi per punire la loro figlia Madelynn, lasciando all'adolescente la scelta della punizione: un mese intero senza ...