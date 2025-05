Via alla rinascita dell’area verde di Villa Gianetti

È ufficiale: Villa Gianetti sta per rinascere! Con un investimento di un milione di euro, il parco si trasformerà in un’oasi di relax e divertimento. Nuovi ingressi, un’area giochi rinnovata e un bistrot accogliente renderanno questo luogo un punto di ritrovo imperdibile. In un periodo in cui la valorizzazione degli spazi verdi è al centro dell'attenzione, Villa Gianetti si prepara a diventare il cuore pulsante della comunità. Non perdere l’occasione di scoprire

Nuova vita al parco di Villa Gianetti. Grazie a un finanziamento di un milione di euro stanziato dal commissario straordinario Antonella Scolamiero, partirà un intervento pilota che prevede nuovi ingressi anteriori e posteriori, il rinnovo dell’area giochi sul retro, un bistrot con dehor e, sul fronte, una nuova pavimentazione con zampilli d’acqua e uno spazio dedicato a eventi pubblici. Questa iniziativa rientra nel piano " Idee x la Città ", presentato dallo stesso commissario insieme alla sub commissario Federica Crupi e sviluppato dalle professioniste Ilaria Nava, Sara Pivetta e Laura Gianetti, con il supporto dell’ufficio tecnico comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via alla rinascita dell’area verde di Villa Gianetti

