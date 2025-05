Via al tour sold out di Vasco Rossi E celebra quella vita spericolata sempre fraintesa

Vasco Rossi è tornato, e con lui la magia di una vita spericolata che risuona più forte che mai! Il sold out all'Olimpico di Torino segna l'inizio di un tour che vuole essere un faro di speranza in un periodo difficile. La musica diventa così un potente antidoto contro le ombre della quotidianità. Quest'anno, più che mai, la celebrazione della vita prende forma tra le note: non perdere l'occasione di viverla!

"Quest'anno voglio celebrare la vita: anche perché penso che sia proprio l'anno giusto per farlo. In questo periodo così buio, oscuro, il mio è un concerto di luce. Come sempre, voglio portare gioia a questo mondo che è pieno di problemi". Si è aperto così il concerto di Vasco Rossi, allo stadio Olimpico di Torino, che darà ufficialmente il via al tour "Vasco Live Duemilaventicinque" il nuovo show negli stadi lungo tutto lo Stivale, con 12 concerti in 6 città (diventate 14 con le due anteprime di Bibione il 26 e il 27 maggio scorsi), sold out da oltre un anno. "Questa sera celebriamo la vita, la vita vissuta, ostinata, complicata e fiera, orgogliosa in una parola: una vita spericolata - dice il rocker di Zocca -. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Via al tour sold out di Vasco Rossi. E celebra quella "vita spericolata sempre fraintesa"

Musica, dopo i tre sold out al Maradona, Geolier annuncia il tour negli stadi per il 2026

Le emozioni non si fermano per Geolier, che, dopo un tour nei palazzetti sold out, si prepara a conquistare gli stadi italiani nel 2026.

