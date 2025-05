Vertice Italia-Kazakistan accordi da 4 miliardi per energia e materie prime

L'Italia guarda verso l'Asia Centrale con nuovi accordi da 4 miliardi di euro, segnando un passo significativo nella cooperazione energetica. La presidente Giorgia Meloni, durante il vertice di Astana, ha sottolineato l'importanza di questa alleanza strategica, in un momento in cui le risorse energetiche sono più cruciali che mai per assicurare la stabilità economica e politica. Un futuro sostenibile passa anche attraverso queste intese: scopriamo come!

Italia e Asia Centrale rafforzano la cooperazione economica ed nergetica. È quanto emerge dalla missione della presidente del consiglio Giorgia Meloni, che il 30 maggio ha partecipato al vertice internazionale ad Astana, in Kazakistan, annunciando nuovi accordi bilaterali per un valore di oltre 4 miliardi di euro. Tra i temi al centro dell’intesa: energia, gas, infrastrutture e materie prime critiche. Secondo Meloni si tratta di un “momento storico” nelle relazioni tra Italia e Asia Centrale. La premier ha rivendicato il ruolo dell’Italia come apripista dell’intera Unione Europea nell’avviare rapporti duraturi con i Paesi dell’area, strategici sia per le rotte energetiche che per la stabilità geopolitica in un contesto internazionale difficile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Vertice Italia-Kazakistan, accordi da 4 miliardi per energia e materie prime

Vertice Italia-Grecia. Polemica su evaso Milano

Oggi, a Villa Doria Pamphilj a Roma, si è svolto il vertice intergovernativo Italia-Grecia con la Premier italiana e il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis.

