Vertice in Comune il progetto stadio va avanti Alle Caselle una foresteria per cento ragazzi

L'entusiasmo per il nuovo stadio si fa palpabile! Il presidente Guglielmo Manzo ha annunciato che a febbraio le ruspe saranno all'opera, dando il via a un progetto ambizioso che non solo trasformerà il panorama calcistico locale, ma offrirà anche una foresteria per cento ragazzi. Questo investimento non è solo sportivo: è un segnale forte di ripresa e di crescita per la comunità. Pronto a sognare insieme?

“A febbraio ruspe allo stadio” è una di quelle frasi destinate a rimanere scolpite nella memoria dei tifosi. Il presidente Guglielmo Manzo l’ha pronunciata all’evento di apertura del Festival del calcio, ribadendo ancora una volta che la strada è segnata e non si torna indietro. Le tempistiche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Vertice in Comune, il progetto stadio va avanti. Alle Caselle una foresteria per cento ragazzi

Mattarella al vertice Cotec: Urgenza di una Difesa comune europea

Al vertice Cotec di Coimbra, il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato l'urgenza di una difesa comune europea, evidenziando come l'inerzia e le esitazioni abbiano ostacolato l'integrazione negli ultimi settant'anni.

