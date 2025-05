Vertice coi sindacati in Assolombarda

Il 3 giugno si preannuncia cruciale per il mondo del lavoro in Brianza. Pietro Occhiuto della Fiom-Cgil chiede non solo premi di risultato, ma anche manleva per i lavoratori, segno di una tensione crescente nel dialogo tra sindacati e imprese. Questo incontro è emblematico di un trend più ampio: la necessità di un nuovo patto sociale che tuteli i diritti dei lavoratori in un’economia in continua evoluzione. Seguiamo da vicino questa evoluzione!

"Vogliamo una manleva anche per i lavoratori, mentre martedì dovremo sudare sette camice per avere il premio di risultato ". Così Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza, alla vigilia dell’incontro in Assolombarda con i manager St. La data è il 3 giugno. Ma all’ordine del giorno "hanno inserito anche il piano industriale. Gli ripeteremo - aggiunge - che l’unica sede in cui discuterne è il Ministero. Il piano va riscritto a partire da un punto fermo: zero esuberi ". Un obiettivo condiviso da Fim, Uilm, Usb e da tutte le sigle che da settimane hanno lanciato l’allarme sul destino del polo brianzolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vertice coi sindacati in Assolombarda

