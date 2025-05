Verso Santa Rosa si inizia con le prove di portata | le date

Verso la celebrazione di Santa Rosa, il clima di attesa si fa palpabile con l'inizio delle prove di portata per i facchini. Questi momenti non sono solo test fisici, ma rappresentano la tradizione che unisce la comunità. Quest'anno, l'ex chiesa della Pace diventa il palcoscenico di un rito che affonda le radici nella storia. Scoprire come gli aspiranti trasportatori si preparano a sollevare la Macchina è un viaggio nel cuore della cultura viterbese!

Ufficializzate le date per la prova di portata dei facchini di santa Rosa. Il consueto test annuale per gli aspiranti trasportatori della Macchina, ma anche per gli attuali facchini, avviene nell'ex chiesa della Pace, di piazza Luigi Concetti. Lo Statuto del facchino prevede che durante la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Verso Santa Rosa, si inizia con le prove di portata: le date

Professione infermiere: storia, sfide e volti in mostra all'ospedale Santa Rosa

All'ospedale Santa Rosa, la mostra fotografica "L'infermiere nel Viterbese: protagonista di cure, sfide e innovazione" celebra la professione infermieristica.

Santa Rita, il rituale della rosa sotto il materasso: il beneficio che dovrebbe portare

Secondo supereva.it: Il rituale della rosa sotto il materasso affonda le radici nel miracolo di Santa Rita: un’antica tradizione che promette protezione, pace e consolazione.

Verso la festa di Santa Rosa. Celebrazioni liturgiche, solidarietà e spettacoli in piazza

Da portalecce.it: Ritornano, come da tradizione la seconda domenica di settembre, i festeggiamenti in onore di Santa Rosa da Lima nel 64° anniversario ... alle 19 la celebrazione eucaristica accompagnerà verso i giorni ...

Macchina di Santa Rosa Gloria verso il montaggio (Foto e video)

Secondo newtuscia.it: NewTuscia – VITERBO – Con circa mezz’ora di ritardo è iniziato il trasferimento delle parti di Gloria, la Macchina di Santa Rosa ideata da Raffaele Ascenzi, verso San Sisto per il montaggio.