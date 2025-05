Verso Psg-Inter tra i tifosi vip spunta Max Pezzali

Mancano poche ore alla finale di Champions League, e l'aria è elettrica! Tra i 40.000 tifosi italiani a Monaco spicca Max Pezzali, un simbolo della passione nerazzurra. Questa settima finale potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia dell'Inter, che cerca il quarto trionfo. La tensione cresce, ma l’entusiasmo è contagioso: una vittoria sarebbe non solo un successo sportivo, ma anche un inno all’unità dei tifosi. Chi sarà il prossimo eroe?

Poche, pochissime ore ci dividono dalla finale di Champions League 202425. La settima della storia nerazzurra. Il bilancio, come bene sappiamo, finora è di assoluta parità: tre trionfi e altrettante sconfitte. Sono quarantamila i tifosi italiani presenti oggi a Monaco di Baviera. Tra loro, pronto per assistere a Psg-Inter, anche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Psg-Inter, tra i tifosi vip spunta Max Pezzali

Parma-Napoli, attesa per il via libera ai tifosi: verso un’invasione azzurra da oltre 5.000 persone

La sfida di domenica sera tra Parma e Napoli si preannuncia infuocata, con oltre 5.000 tifosi azzurri pronti a invadere il Tardini.

Cerca Video su questo argomento: Verso Psg Inter Tifosi Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Inter, la carica dei tifosi ad Appiano per Inzaghi; L'Inter verso la finale di Champions: tutte le info per i tifosi nerazzurri che andranno a Monaco; Finale di Champions League PSG-Inter: rischio scontri tra tifoserie; È Monaco o Milano? In Baviera per la finale più di 40.000 interisti. Ma è rischio ultras. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Monaco, città in festa per la finale di Champions: tifosi di Inter e PSG invadono le fan zone

Si legge su laprovinciadivarese.it: I tifosi sono stati invitati a seguire le indicazioni per partecipare alla coreografia che accompagnerà l’ingresso delle squadre in campo (foto d'archivio) ...

Champions, stasera Psg-Inter: i tifosi invadono Monaco, fan zone già piene

Lo riporta ansa.it: Si animano di tifosi dell'Inter e del Psg le fan zone di Monaco di Baviera, Odeonsplatz per i nerazzurri, Konigsplatz riservata ai francesi in attesa della finale di Champions. Strade invase dalla ...

L'Inter verso la finale di Champions: tutte le info per i tifosi nerazzurri che andranno a Monaco

Scrive msn.com: La settimana che porta alla finale di Champions contro il Psg è iniziata e l'Inter ha predisposto un vademecum per tutti i tifosi nerazzurri che sabato invaderanno Monaco di Baviera con la speranza di ...