Verso Psg Inter le parole di Al Khelaifi | Il nostro obiettivo non era la finale ma oggi siamo qui e ci manca una partita!

Il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, ha sorpreso tutti con una dichiarazione audace: "Il nostro obiettivo non era la finale, ma oggi siamo qui". La tensione cresce in vista della finale di Champions League, dove i parigini sfideranno l'Inter. In un'epoca in cui la pressione per vincere è alle stelle, queste parole potrebbero rivelarsi la chiave per sbloccare una nuova mentalità vincente. Chi avrà la meglio? La risposta stasera!

Il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, ha detto la sua in vista della finale di Champions League di oggi tra il suo club e l’Inter Intervenuto ai microfoni di CBS Golazo, Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, si è espresso così in vista della finale di Champions League di stasera contro l’Inter. PAROLE – . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verso Psg Inter, le parole di Al Khelaifi: «Il nostro obiettivo non era la finale, ma oggi siamo qui e ci manca una partita!»

Al-Khelaifi: «La finale non era un obiettivo! Ora l’ultimo passo»

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha sorpreso tutti affermando che la finale di Champions League non era il traguardo iniziale.

Cerca Video su questo argomento: Verso Psg Inter Parole Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Verso PSG-Inter, le parole di Materazzi, Roberto Carlos e Cafù prima della finalissima; Inzaghi: Mio futuro? Folle parlarne ora; Psg-Inter, le parole di Simone Braglia: panico tra i tifosi nerazzurri | .it; Maxischermo finale Champions 2025, ecco dove sarà . 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Verso Psg Inter, le parole di Luis Enrique in conferenza stampa: «Abituati a giocare le finali! Siamo pronti e daremo tutto»

Da calcionews24.com: Verso Psg Inter finale di Champions, le dichiarazioni di Luis Enrique, nella conferenza stampa della vigilia Cosi Luis Enrique, nella conferenza stampa pre PSG Inter: COME GESTIRE LE EMOZIONI «Siamo u ...

Verso Psg Inter, Marquinhos in conferenza stampa: «Vogliamo portare la Champions a casa, pronti per l’Inter»

Lo riporta calcionews24.com: Verso Psg Inter, le dichiarazioni di Marquinhos, difensore centrale e capitano dei parigini, in conferenza stampa Al fianco di Luis Enrique, Marquinhos, capitano e difensore del PSG, ha parlato in con ...

LIVE FCIN1908/ Vigilia di PSG-Inter, le parole di Luis Enrique in conferenza stampa

Scrive fcinter1908.it: Le parole dell'allenatore dei parigini in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League con l'Inter ...