Verso PSG-Inter | il giorno della grande finale Solo due dubbi di formazione Stretta sicurezza a Parigi allerta ultras

Sabato 31 maggio 2025, Parigi si prepara a essere il palcoscenico di una finale di Champions League mozzafiato: Paris Saint-Germain contro Inter. Con solo due dubbi di formazione, l'attesa è palpabile, ma l'allerta per la sicurezza degli ultras aggiunge un elemento di tensione. In un'epoca in cui il calcio è sempre più teatro di emozioni e rivalità accese, questa finale promette di essere un capitolo indimenticabile nella storia del football europeo. Chi alzerà il trofeo?

Tutti gli aggiornamenti verso la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio 2025 (calcio d`inizio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco

L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

È arrivato il momento più atteso, quello della finale di Champions League che vedrà i nerazzurri protagonisti a Monaco di Baviera

PSG e Inter si sfidano stasera alle ore 21:00 nella finale di Champions League a Monaco di Baviera: la partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro

I nerazzurri sono riusciti nell'impresa di tornare a giocarsi la coppa: un cammino sorprendente, con pieno merito. Per questo gruppo però la partita di questa sera sa di ultima grande occasione