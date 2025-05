Verso PSG-Inter | il giorno della grande finale Inzaghi scioglie il dubbio in difesa Tutto pronto per la coreografia

La grande attesa per la finale di Champions League tra PSG e Inter è finalmente arrivata! Inzaghi scioglie i dubbi in difesa, mentre i tifosi si preparano a una coreografia mozzafiato. Questo incontro non è solo una sfida sul campo, ma rappresenta un'epica battaglia tra stili di gioco e tradizioni calcistiche. Sabato 31 maggio 2025, il cuore del calcio europeo batterà forte: chi conquisterà il trofeo? Non perderti nemmeno un aggiornamento!

Tutti gli aggiornamenti verso la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio 2025 (calcio d`inizio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco

L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

Verso PSG-Inter: il giorno della grande finale. Solo due dubbi di formazione. 30mila senza biglietto, allerta ultras

Inter-Psg: dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni, orario e arbitro. La finale di Champions League

Inter-Psg in finale di Champions: dove vederla in streaming e in tv

