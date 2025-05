Verso PSG-Inter | il giorno della grande finale Inizia la rifinitura Lutto al braccio per la scomparsa di Pellegrini

La grande finale di Champions League tra PSG e Inter si avvicina, ma non senza un momento di riflessione. I giocatori indosseranno un lutto al braccio in memoria di Pellegrini, un gesto che sottolinea come lo sport possa unire anche nei momenti più difficili. La partita di sabato 31 maggio 2025 non è solo una sfida sul campo, ma un crocevia di emozioni e ricordi. Chi solleverà la coppa?

Tutti gli aggiornamenti verso la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio 2025 (calcio d`inizio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco

L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

