Verso PSG-Inter | il giorno della grande finale In 51mila a San Siro Lutto al braccio per la scomparsa di Pellegrini

Sabato 31 maggio 2025, San Siro si trasformerà in un’epicentro di emozioni con 51.000 tifosi pronti a fare la storia nella finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Un evento che segna non solo il destino delle squadre, ma anche un momento di riflessione: tutti indosseranno un lutto al braccio per onorare la memoria di Pellegrini. Sarà una serata indimenticabile, ricca di passione e significato!

Tutti gli aggiornamenti verso la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio 2025 (calcio d`inizio.

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco

L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

Verso PSG-Inter: il giorno della grande finale. Solo due dubbi di formazione. 30mila senza biglietto, allerta ultras

Come scrive calciomercato.com: Tutti gli aggiornamenti verso la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio 2025 (calcio d`inizio ore 21) all`Allianz.

Inter-Psg in finale di Champions: dove vederla in streaming e in tv

È arrivato il momento più atteso, quello della finale di Champions League che vedrà i nerazzurri protagonisti a Monaco di Baviera ...

Verso Psg Inter, le parole di Al Khelaifi: «Il nostro obiettivo non era la finale, ma oggi siamo qui e ci manca una partita!»

Il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, ha detto la sua in vista della finale di Champions League di oggi tra il suo club e l'Inter Intervenuto ai microfoni di CBS Golazo, Nasser Al Khelaifi, presi ...