Verso le vette lo spettacolo al Sartorio | al via Triestestate

Preparati a vivere un'esperienza unica con "Verso le vette", il nuovo spettacolo che inaugura la quinta edizione di Let’s Play al Museo Sartorio! In scena il 5 giugno, questa coproduzione coinvolgente segna l'inizio di un'estate ricca di eventi culturali a Trieste. Scopri come l’arte e la natura si fondono in un percorso emozionante, perfetto per chi ama esplorare nuovi orizzonti. Non perdere l’occasione di essere parte di questo viaggio!

Con la prima di Trieste. Verso le vette Trst. Proti vrhovom, nuova coproduzione Bonawentura Teatro Miela, Teatro La Contrada e Teatro Stabile Sloveno, si apre al giardino del Museo Sartorio, giovedì 5 giugno (ore 21.00), la quinta edizione di Let’s play, che da il via al ricco cartellone di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - "Verso le vette", lo spettacolo al Sartorio: al via Triestestate

Remigration summit, 400 esponenti di estrema destra verso Malpensa: location top secret, polemiche sull’ipotesi del teatro comunale di Gallarate

A meno di 24 ore dall'atteso Remigration Summit, il raduno europeo di leader di estrema destra, le polemiche imperversano sulla location top secret.

Cerca Video su questo argomento: Verso Vette Spettacolo Sartorio Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

DEBUTTA IL 5 GIUGNO LO SPETTACOLO “TRIESTE:VERSO LE VETTE” NELL’AMBITO DELLA QUINTA EDIZIONE DI LET’S PLAY – 3 TEATRI AL SARTORIO | NordestNews; “Trieste. verso le vette”: debutto teatrale al Museo Sartorio il 5 giugno; La prima di Trieste Estate 2025 al giardino del Museo Sartorio per Let’s Play; I teatri di Trieste ancora uniti al Sartorio: torna la rassegna Let's Play. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Verso le vette", lo spettacolo al Sartorio: al via Triestestate

Da triesteprima.it: Con la prima di Trieste. Verso le vette/ Trst. Proti vrhovom, nuova coproduzione Bonawentura/ Teatro Miela, Teatro La Contrada e Teatro Stabile Sloveno, si apre al giardino del Museo Sartorio, giovedì ...

“Trieste. verso le vette”: debutto teatrale al Museo Sartorio il 5 giugno

nordest24.it scrive: TRIESTE – Giovedì 5 giugno alle ore 21 debutta in prima assoluta negli spazi esterni del Museo Sartorio di Trieste lo spettacolo “Trieste. verso le vette / Trst. Proti vrhovom”, una coproduzione tra T ...

I teatri di Trieste ancora uniti al Sartorio: torna la rassegna Let's Play

Si legge su triesteprima.it: I teatri di Trieste tornano al museo Sartorio con la rassegna di spettacoli Let's Play alla sua quinta edizione, inserita nel cartellone di Trieste Estate 2025 e realizzata grazie alla collaborazione ...