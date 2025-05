Verso le Regionali Riprende quota Ameli Acciarri più lontana Ricci studia la squadra

Verso le regionali, la competizione si infiamma! Ameli riaccende l'attenzione, mentre Acciarri sembra allontanarsi dal centro della scena. La folla al Filarmonici, segno di un interesse crescente, mette in luce le dinamiche in gioco. Ma l'assenza di figure chiave come Acciarri spinge a riflettere sul futuro del centrosinistra. Ricci, intanto, studia la sua strategia: sarà lui il condottiero capace di rianimare il panorama politico? La partita

Hanno fatto rumore le presenze, tante. Forse troppe. Visto che al Filarmonici non c'era spazio per tutti e in molti sono rimasti fuori. Ma a battere un colpo, virtualmente, sono state anche le assenze. Poche e importanti. Su tutte, quelle di Monica Acciarri. La visita nel Piceno di Matteo Ricci, candidato governatore per il centrosinistra alle prossime Regionali di settembre, avvenuta giovedì, con la partecipatissima convention svolta proprio al teatro di via delle Torri, ha fornito più di un indizio sulla composizione delle liste per le ormai imminenti elezioni. A cominciare, appunto, da chi con ogni probabilità avrebbe compiuto un passo indietro.

