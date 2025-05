Verso la Giornata dei Bambini 2026 | Il tema unisce Francesco e Leone

In vista della Giornata mondiale dei Bambini 2026, il dialogo tra papa Francesco e il futuro papa Leone XIV si fa sempre più attuale. Entrambi interrogano le generazioni su quale futuro vogliamo costruire. Questo tema non è solo una questione ecclesiastica, ma si inserisce in un più ampio dibattito globale sulla sostenibilità e la protezione dei diritti dei più vulnerabili. Un’occasione imperdibile per riflettere su un futuro migliore!

di Nina Fabrizio CITTÀ DEL VATICANO Prosegue a passi spediti il cammino della Giornata mondiale dei Bambini. L’intuizione profetica di papa Francesco viene raccolta dal successore Leone XIV. "C’è una domanda che unisce papa Francesco e papa Leone. Francesco si chiedeva, nel lanciare la piattaforma Laudato si’, quale futuro vogliamo dare ai nostri figli? Leone XIV, proprio in queste ore, ci ha ricordato il grido di dolore che da Gaza sale al cielo da parte dei genitori che stringono a sé i corpi senza vita dei loro piccoli. Sia quello di Francesco sia quello di papa Leone sono un invito a pensare con coraggio all’avvenire dei nostri ragazzi", dice padre Enzo Fortunato (foto), presidente del pontificio comitato della Gmb che ieri in Vaticano, ha presieduto un meeting internazionale in vista della Giornata del 2026 e che già si inserisce nella cornice del Giubileo delle famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani di questo fine settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Verso la Giornata dei Bambini 2026: "Il tema unisce Francesco e Leone"

Papa Leone, lettera agli ebrei: «Rafforziamo il dialogo». Svolta dopo le tensioni nel pontificato di Francesco

Papa Leone XIV, nella sua recente lettera agli Ebrei, punta a rafforzare il dialogo interreligioso dopo le tensioni vissute nel pontificato di Francesco.

