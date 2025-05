Verso il referendum Cinque sì per Lepore due no per de Pascale

Il referendum dell'8 e 9 giugno si avvicina, portando con sé la possibilità di far sentire la propria voce. Matteo Lepore e Michele de Pascale, pur uniti nell'invito al voto, mostrano visioni diverse sui quesiti. Questo scontro evidenzia come le questioni politiche possano dividere anche gli alleati più stretti. Un momento cruciale per riflettere su ciò che vogliamo per il nostro futuro: il tuo voto conta! Preparati a scegliere.

Uniti sull'importanza di andare al voto, l'8 e 9 giugno, per i referendum, meno sul come votare una volta davanti all'urna. Sono il sindaco Matteo Lepore e il governatore dell' Emilia-Romagna Michele de Pascale, che in queste ore hanno svelato come si porranno davanti ai quesiti proposti nel corso di un incontro sul tema con il segretario di +Europa e presidente del comitato promotore del quesito referendario, Riccardo Magi, Hajar Drissi dell'associazione 'Dalla parte giusta della Storia' e Antonella Soldo, coordinatrice della campagna referendaria per la cittadinanza. "Voterò 3 sì e 2 no– ha detto de Pascale –.

