Verso il referendum a Riccione 11 elettori ultracentenari e 171 giovani

Riccione si prepara a un referendum che coinvolge tutte le generazioni: 11 elettori ultracentenari e ben 171 giovani pronti a far sentire la propria voce. Un segnale forte di partecipazione, in un'epoca in cui il voto è più cruciale che mai per plasmare il futuro. L'Amministrazione ricorda l'importanza di verificare la propria tessera elettorale: perché ogni voto conta e ogni scelta può fare la differenza! Non perdere questa opportunità di essere parte del cambiamento.

In vista delle consultazioni referendarie previste per domenica 8 e lunedì 9 giugno, l’Amministrazione comunale invita tutti gli elettori a verificare con anticipo il possesso della propria tessera elettorale e dei documenti necessari per esercitare il diritto di voto. Chi è sprovvisto di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Verso il referendum, a Riccione 11 elettori ultracentenari e 171 giovani

