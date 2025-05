Verratti | Per il PSG sarebbe la ciliegina sulla torta; ecco per chi farò il tifo

Marco Verratti, ex faro del PSG, si prepara a vivere una finale di Champions League con il cuore diviso. La sua dichiarazione, “per il PSG sarebbe la ciliegina sulla torta”, riflette l’emozione e la rivalità che animano questo momento cruciale. In un calcio sempre più globalizzato, dove le storie personali intrecciano fate sportive, chi non farebbe il tifo per il club che ha segnato la sua carriera? Preparati a vivere un match da brividi!

Le parole di Marco Verratti, ex centrocampista del PSG, prima del calcio d'inizio della finale di Champions League contro il PSG MarcoVerratti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio della finale di Champions League PSG Inter. Di seguito le sue parole. «Per il PSG sarebbe la ciliegina sulla torta del grande

Verratti: "Ho molti amici nell'Inter, ma anche un rapporto speciale con Al-Khelaïfi: stasera per me è dura"

