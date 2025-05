Vergogna a Monaco | cori dei tifosi dell’Inter contro il Napoli VIDEO

A Monaco, l'atmosfera si tinge di polemica: i cori dei tifosi dell’Inter contro Napoli rivelano che la rivalità calcistica è ben lontana dall’essere sopita. La recente vittoria del Napoli nel campionato ha riacceso le tensioni, dimostrando come le emozioni calcistiche possano trascendere il campo. In un momento di festa, gli strascichi di una battaglia sportiva si fanno sentire. Riusciranno le due tifoserie a trovare un punto d'incontro?

A Monaco, prima della finale di Champions, i tifosi dell'Inter hanno dedicato cori non proprio carini a Napoli: le scorie dello Scudetto ci sono ancora. La lotta Scudetto fra Napoli e Inter è terminata con la vittoria del quarto Scudetto della storia azzurra. Una festa stupenda per tutta la città, che si è goduta un successo arrivato dopo un duello punto a punto praticamente fin dall'inizio del campionato. Per l'Inter, è rimasta solo tanta delusione e il timore di una stagione che potrebbe terminare con zero titoli in bacheca, a meno di un trionfo questa sera in finale di Champions League. Da Monaco, i cori dei tifosi contro Napoli (VIDEO).