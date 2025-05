Verdiani e l’energia solare | Scelta non solo economica L’ambiente è una priorità

Nel cuore di San Gimignano, Verdiani e Linari S.r.l. non è solo un leader nel settore degli impianti elettrici, ma un pioniere nell'adozione dell'energia solare. Questa scelta, che va oltre il risparmio economico, sottolinea l'importanza della sostenibilità ambientale. In un'epoca in cui la responsabilità sociale diventa cruciale, l'azienda dimostra come innovazione e rispetto per il pianeta possano coesistere, ispirando altre realtà a seguire l'esempio

San Gimignano non è solo arte, storia, cultura e enogastronomia d'eccellenza. E' anche imprese. Un tessuto produttivo formidabile che vanta maestranze competenti e professionali. Nel cuore della Toscana, Verdiani e Linari S.r.l. è oggi riconosciuta come leader nel settore degli impianti elettrici, grazie ad una crescita costante che l'ha portata, in oltre trentacinque anni di attività, a diventare un punto di riferimento per chi cerca soluzioni innovative e sostenibili. Fondata il 21 marzo 1988 da due giovani elettricisti animati da una forte passione, l'azienda si è evoluta fino a diventare una realtà solida, capace di anticipare e soddisfare le richieste di un mercato in continua trasformazione.

