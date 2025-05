Veo 3 lo strumento IA per la generazione video di Google aumenta la sua presenza

Google amplia gli orizzonti della creazione video con Veo 3, portando l'innovazione direttamente nel palmo della tua mano grazie all'app Gemini. Questo strumento IA non solo semplifica il processo creativo, ma si inserisce in un trend crescente di democratizzazione dei contenuti visivi. Immagina di poter dare vita alle tue idee in pochi clic! Scopri come questa tecnologia sta cambiando il panorama del video making. Non è mai stato così facile raccontare storie!

Google ha deciso di rendere disponibile Veo 3 in più Paesi anche tramite l'app mobile Gemini, ma ci sono altre novità

