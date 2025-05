Venuta delle stelle al Farnese

La "Venuta delle stelle" al Teatro Farnese è un'esperienza magica che ci riporta all’essenza del sogno e della scoperta. Ispirata a "Il piccolo principe", questa fiaba non solo incanta, ma invita anche a riflettere sul valore delle relazioni umane in un mondo sempre più frenetico. Un'opportunità unica per riscoprire la poesia delle parole di Saint-Exupéry, proprio nel cuore di Parma. Non perdere l'occasione di vivere questo viaggio emozionante!

È emozionante, visionaria e delicata fiaba la " Venuta delle stelle ", liberamente tratta dal celebre romanzo " Il piccolo principe " di Antoine de Saint Exupery (1900-1944) lo scrittore, militare e aviatore francese autore del testo più tradotto a livello mondiale, escludendo quelli religiosi. Col patrocinio dell’amministrazione comunale, la fiaba verrà rappresentata a Cingoli domenica alle 17.15, sul palcoscenico del Teatro Farnese, dalla compagnia cingolana di Teatro LioLà per iniziativa attuata dal Comune in collaborazione con la sezione locale dell’Avis e la Fita Marche a cui fanno capo le compagnie amatoriali del teatro in attività nella regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Venuta delle stelle" al Farnese

