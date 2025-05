Venti chili di carne e pesce scaduti | 12mila euro di multa a una nota trattoria

Venti chili di carne e pesce scaduti: una multa di 12mila euro per una nota trattoria a Castiglione delle Stiviere. Un controllo del NAS ha svelato gravi irregolarità nella gestione della sicurezza alimentare. Questo caso mette in luce un trend allarmante nel settore della ristorazione, dove la qualità e la trasparenza sono sempre più richieste dai consumatori. La salute dei clienti non è mai un dettaglio da trascurare!

Controllo a sorpresa dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) in un'attività di ristorazione e ospitalità a Castiglione delle Stiviere. Durante un'ispezione in una nota trattoria con annesso albergo, i militari hanno scoperto irregolarità gravi sia in cucina che nella gestione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Venti chili di carne e pesce scaduti: 12mila euro di multa a una nota trattoria

Cerca Video su questo argomento: Venti Chili Carne Pesce Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Alto Mantovano, albergo sanzionato per 12mila euro: carne e pesce scaduti in cucina; Torna la zuppa di Tony da Guinness (quasi 2 mila kg di pesce) e pure una torta Napoli di 4 metri; Padre e figlio pescano illegalmente di notte nel Lago di Vico: sequestrati 187 chili di pesce; MISTERBIANCO, SEQUESTRATI 20 KG DI CARNE E MULTE PER 3.500 EURO IN UN ESERCIZIO COMMERCIALE. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Carne e pesce malconservati, la Polizia sequestra 29 chili di prodotti

Secondo rainews.it: Carne e pesce mal conservato, circa 30 chili di prodotti sequestrati dalla Polizia locale a Lecce. Il ritrovamento è avvenuto in seguito a un esposto per disturbo della quiete pubblica dovuto a ...

Carne e pesce di provenienza incerta: distrutti dai Nas 15 chili di cibo. Denunciati tre ristoratori

Da roma.repubblica.it: Altre 7 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla prefettura per il possesso di stupefacenti destinati all'uso personale, tra hashish, marijuana e crack. Complessivamente sono state ...

Carne e pesce non tracciati nel ristorante: distrutti 15 chili di alimenti

Come scrive romatoday.it: alla distruzione di 15 chili di alimenti tra carne e pesce. Controlli a Capena I verbali sono arrivati nell'ambito di un servizio straordinario di controllo effettuato dai carabinieri della ...