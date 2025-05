Vent’anni di storie e racconti E i ragazzi fanno bene al cuore

Il campionato di giornalismo "Cronisti in classe" del Carlino celebra vent'anni di storie che scaldano il cuore. Un evento che unisce le giovani menti del nostro Paese, dove il talento si mescola con la passione. In un'epoca in cui la comunicazione è fondamentale, vedere i ragazzi brillare è un segnale rassicurante: il futuro del giornalismo è nelle loro mani. Scopriremo insieme come la loro voce possa cambiare il mondo!

Dopo vent’anni il campionato di giornalismo del Carlino, aulicamente " Cronisti in classe ", non è poi cambiato di molto: a riempire l’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi ci sono come sempre ragazzi e ragazze in ordine con il loro essere studenti delle scuole medie inferiori; diversa è la situazione volgendo lo sguardo verso il "banco" dei conduttori: personalmente ho vent’anni di più, questa manifestazione mi ha ormai saturato i criteri di giudizio per la confidenza acquisita con i docenti, in poche parole potrei dire che sono stanco di seguirla. E invece non è vero, quando ti siedi e spazi lo sguardo fra quei volti ragazzini, quando si ammassano per ricevere il premio e farsi la foto di gruppo, quando fanno un timido tentativo di spiegare perché hanno scritto un articolo, ti accorgi che il giorno della premiazione è quasi un passo di accompagnamento di quei ragazzi verso una vita più grande e adulta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vent’anni di storie e racconti. E i ragazzi fanno bene al cuore

Cerca Video su questo argomento: Vent Anni Storie Racconti Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Leggermente: Conforti e Santoni ospiti della rassegna; 'Storie di pianura', vince Andrea Simion con 'Radici': tutti i premi della rassegna; Quando in Palestina si poteva condividere la storia dell’altro; Radici, il racconto primo classificato al premio Storie di Pianura. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Vent’anni di storie e racconti. E i ragazzi fanno bene al cuore

ilrestodelcarlino.it scrive: Dopo vent’anni il campionato di giornalismo del Carlino, aulicamente " Cronisti in classe ", non è poi cambiato di molto: a riempire l’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi ci sono come sempre ragazzi ...

Una raccolta di voci e poesie per i vent’anni dell’ospedale

Come scrive ilrestodelcarlino.it: È nato da questo spunto e con questo obiettivo il libro ‘Ancora tanta vita – Storie e racconti per i vent’anni dell’ospedale di Sassuolo’ pubblicato da ‘Incontri Editrice’.

Ballando con le stelle: 20 anni di successi e aneddoti sorprendenti

notizie.it scrive: Ballando con le stelle, uno dei programmi più amati della televisione italiana, festeggia quest’anno il suo ventesimo anniversario. La conduttrice Milly Carlucci, da sempre al timone dello show, ha ...