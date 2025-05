Venezia il regolamento anti-paccottiglia è legge | stop a souvenir e take away

Venezia avanza verso un turismo più sostenibile: il nuovo regolamento anti paccottiglia vieta souvenir e take away nel cuore della città. Questa mossa non solo preserva l’autenticità dei suoi tesori, ma risponde a un crescente desiderio di esperienze genuine tra i viaggiatori. Un passo fondamentale per mantenere la magia di Venezia, in un momento storico in cui il turismo responsabile è più importante che mai. Scopri come questa legge cambierà il volto della città!

La delibera "antipaccottiglia" del Comune di Venezia diventa ufficialmente un regolamento dopo l’approvazione definitiva della Giunta regionale del Veneto. Il provvedimento, frutto di anni di lavoro, punta a tutelare il decoro della città vietando l’apertura di nuovi negozi di souvenir, take away, bar e distributori automatici nella zona storica. L’assessore comunale Sebastiano Costalonga parla di "passo decisivo verso la Venezia che vogliamo", mentre altre città italiane guardano con interesse al modello veneziano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, il regolamento "anti-paccottiglia" è legge: stop a souvenir e take away

Il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato ufficialmente la Delibera anti-paccottiglia, dopo tre anni di sperimentazione.

