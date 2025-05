Venerdì sera di controlli Ritirate cinque patenti di guida

Venerdì sera a Terracina si è svolto un'importante operazione della Polizia di Stato per contrastare la guida in stato di ebbrezza. Cinque patenti sono state ritirate, evidenziando un trend crescente nella lotta contro l'alterazione alla guida. Questo evento non solo sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine, ma invita anche a riflettere sull'importanza di una guida responsabile, in un periodo in cui la sicurezza stradale è più che mai al centro del dibattito pubblico.

La Polizia di Stato, nella serata di venerdì 30 maggio 2025, ha effettuato uno specifico servizio di contrasto e prevenzione alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nel comune di Terracina. Controllate 107 persone e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Venerdì sera di controlli. Ritirate cinque patenti di guida

