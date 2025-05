Venduti ieri a tempo di record gli ultimi 400 biglietti della finale | saranno 12 273 gli spettatori sugli spalti ’Picco’ sold-out | è nuovo record di presenze

Il Picco ha raggiunto nuove vette: 12.273 spettatori per la finale, un sold-out che conferma la passione travolgente dei tifosi. Ieri, i 400 biglietti rimanenti sono stati polverizzati in un batter d'occhio, segno di un coinvolgimento che supera ogni aspettativa. In un periodo in cui il calcio sta riscoprendo il calore degli stadi, questo record rappresenta non solo una vittoria sul campo, ma anche un grande abbraccio della comunità ai propri colori!

Il 'Picco' è sold-out: 12273 i biglietti venduti, nuovo record di presenze. Ieri pomeriggio, il club aquilotto ha messo in vendita gli ultimissimi 400 biglietti rimasti nei Distinti e in curva Piscina, purtroppo non sufficienti a soddisfare l'enorme richiesta degli appassionati dei colori bianchi. Migliaia di tifosi, fin dal mattino, si sono messi in coda nei vari punti vendita per sperare di accapparrarsi il prezioso tagliando di ingresso, ma i più sono tornati a casa senza nulla in tasca. Sarebbe servito uno stadio da almeno 20mila posti per soddisfare l'enorme domanda di biglietti. In molti, per uno strano scherzo del destino, si ritroveranno all'esterno dello stadio, esattamente come accadde nel 2020 a causa del Covid.