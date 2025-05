Vendita benefica per la ’Novello’

Un evento che unisce generosità e comunità: la vendita benefica organizzata dal Lions Bisanzio e dalla scuola Novello ha raccolto cuori e fondi per una causa importante. Sostenendo i progetti scolastici e sociali, questa iniziativa dimostra come piccoli gesti possano generare grandi cambiamenti. In un'epoca in cui la solidarietà è più necessaria che mai, il coinvolgimento attivo di giovani e adulti è un segnale di speranza da non sottovalutare!

Per iniziativa del presidente del Lions Bisanzio, Francesco Palermo, e della dirigente della ’ Novello ’ Nicoletta D’Ambrosio, si è svolto presso il mercatino ’ La pulce d’acqua ’ una vendita di beneficenza. I soci del Bisanzio e le classi della scuola secondaria ’Novello’ 1D, 2D, 3D e 3C, coordinati dalle referenti del progetto Rosanna Ballestrazzi e Nadia Ranucci, sono stati coinvolti nel recupero e nella successiva vendita alla bancarella del mercatino, degli oggetti non più in uso, presenti in ogni famiglia. La somma raccolta (800 euro) è stata destinata, proprio per iniziativa degli alunni della Novello, all’ampliamento della biblioteca scolastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vendita benefica per la ’Novello’

