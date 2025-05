Vaticano | Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno

Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in una visita ufficiale al Vaticano. Un evento che segna un legame profondo tra politica e spiritualità, in un'epoca in cui le istituzioni cercano di affrontare le sfide globali. È interessante notare come un incontro di questo tipo possa influenzare i dialoghi su temi cruciali come la pace e la giustizia sociale. Non perdete l'occasione di seguire questa storica visita!

Roma, 31 mag. (LaPresse) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà venerdì 6 giugno, alle 9.15, in Vaticano per la visita ufficiale a Sua Santità Papa Leone XIV. È quanto rende noto l’agenda del Quirinale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vaticano: Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno

Cerca Video su questo argomento: Vaticano Mattarella Visita Ufficiale Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Papa Leone riceve il presidente Mattarella il 6 giugno

repubblica.it scrive: Papa Leone XIV riceverà il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, in Vaticano, il prossimo 6 giugno. L'annuncio, contenuto nell’agenda del Quirinale, è stato confermato in Vaticano.

Mattarella oggi in visita ufficiale in Costa d'Avorio e Ghana

Come scrive rainews.it: Quella di Mattarella in Costa d'Avorio è la prima visita ufficiale di un capo di Stato italiano e fa seguito all'invito formale espresso dal presidente Alassane Ouattara, nel settembre del 2022.

Re Carlo e Camilla in visita ufficiale in Italia e in Vaticano. Ecco il programma

Segnala tg24.sky.it: La visita ufficiale, la prima nella Penisola dopo l’incoronazione, sarà dal 7 al 10 aprile prossimi. Tre le tappe: Roma, il Vaticano e ... della Repubblica Sergio Mattarella e con la presidente ...