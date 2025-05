Vasco Rossi sfida la morte per celebrare la luce della vita | show duro e solenne perché in un’epoca violenta attenta al profitto l’essere umano non è considerato

Vasco Rossi sfida la morte e celebra la vita in un concerto che si fa manifesto di speranza. In un'epoca segnata da violenza e profitto, il suo grido “Voglio una vita che se ne frega” risuona più potente che mai. Aprendo il Vasco Live 2025 con “Vita spericolata”, l'artista rinfocola un messaggio di libertà e ribellione, invitando tutti a riscoprire la luce nel buio. Non perdere l'occasione di essere parte di questa rivoluzione

“ Voglio una vita che se ne frega che se ne frega di tutto, sì! ”. E non è un caso che Vasco Rossi apra il suo Vasco Live 2025 con una delle canzoni manifesto della sua vita artistica “ Vita spericolata ” del 1983. Dopo la celebrazione dell’amore, del potere civile e sociale, arriva – in tempi bui di guerre – la rivoluzione di Vasco con dentro la celebrazione della vita. Proprio con l’overdose di morte, alla quale la miseria umana sembra ormai abituarci, l’artista prende un raggio di luce, lo pesca dalle sue canzoni, dal suo vissuto per dare una carezza e una spinta verso l’ottimismo perché “ portare un po’ di gioia è il compito dell’artista ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vasco Rossi sfida la morte per celebrare la luce della vita: show duro e solenne perché “in un’epoca violenta attenta al profitto, l’essere umano non è considerato”

Vasco infiamma Bibione: un inno alla vita per il Fan Club tra musica, emozioni e messaggi forti

Il 26 maggio 2025, Vasco Rossi ha infiammato il pubblico di Bibione con un concerto esclusivo, dedicato al suo fan club e a una platea composta da docenti, studenti e famiglie.

